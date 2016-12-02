Начальник сельской почты осуждена за присвоение денег из кассы

Вынесен приговор суда начальнику отделения почтовой связи села Сотниковского Благодарненского района. Женщина не внесла в кассу 5000 рублей 32 копейки, которые приняла за оплату коммунальных платежей. Она признана виновной в хищении вверенного чужого имущества, совершенном с использованием своего служебного положения. Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев, сообщили в прокуратуре Благодарненского района.

http://www.stapravda.ru/20161202/nachalnik_selskoy_pochty_osuzhdena_za_prisvoenie_deneg_iz_kassy_98465.html