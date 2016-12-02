На Ставропольском Форуме Всемирного Русского Народного Собора выступили следователи

Старший помощник руководителя краевого управления СКР Екатерина Данилова приняла участие в V Ставропольском Форуме Всемирного Русского Народного Собора «Северный Кавказ 1917-2017: уроки столетия», сообщила пресс-служба следственного ведомства. Интересы следователей были сосредоточены на работе секции «Развитие религиозных, межнациональных отношений и формирование гражданской идентичности и патриотизма в полиэтничном регионе: исторический опыт и современные задачи».

Практическое значение для экспертов и научных деятелей имели приведенные Е. Даниловой статистические данные о преступлениях экстремистской и террористической направленности, совершенных на территории Ставропольского края за 10 месяцев года. К примеру, за это время возбуждено 17 уголовных дел о таких преступлениях, тогда как в прошлом году их было 13. Рост произошел в том числе и за счет увеличения количества преступлений экстремистской направленности, совершенных с использованием сети Интернет. В свою очередь эксперты секции поделились своим видением путей совершенствования информационной политики региональных управлений СКР в сфере профилактики преступлений экстремистской и террористической направленности, а также дали рекомендации по особенностям освещения в СМИ обстоятельств таких преступлений и результатов их расследования.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161202/na_stavropolskom_forume_vsemirnogo_russkogo_narodnogo_sobora_vys_98505.html