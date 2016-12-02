На Ставрополье мужчина украл у знакомого ордена и медали деда-фронтовика

В Новоалександровском районе задержан подозреваемый в хищении государственных наград. Местный житель обратился в полицию, когда обнаружил пропажу орденов и медалей своего деда, ветерана Великой Отечественной войны. В ходе разбирательства выяснилось, что у заявителя в гостях был знакомый. Он и похитил награды. Злоумышленник задержан. В ходе обыска в его доме обнаружен и изъят один похищенный орден. Остальные награды похититель продал. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161202/na_stavropole_muzhchina_ukral_u_znakomogo_ordena_i_medali_dedafr_98513.html