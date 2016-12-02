С минеральным порошком / «Ставропольская правда» от 2 декабря 2016 г.
Министр промышленности края В. Хоценко посетил завод по производству известняковой муки в Благодарном
Министр энергетики, промышленности и связи края В. Хоценко посетил предприятия группы компаний «Силикс» в Благодарном.
Она существует с 2007 года, первой ее продукцией были сухие строительные смеси различных марок. В декабре 2015 года «Силикс» запустил завод по производству известняковой муки. В настоящее время он обеспечивает около трети потребности Ставрополья в минеральном порошке. На встрече с министром обсуждены вопросы, связанные со строительством второй очереди завода.
А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161202/ministr_promyshlennosti_kraya_v_khotsenko_posetil_zavod_po_proiz_98486.html
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Министр промышленности края В. Хоценко посетил завод по производству известняковой муки в Благодарном