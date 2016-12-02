Министр промышленности края В. Хоценко посетил завод по производству известняковой муки в Благодарном

Министр энергетики, промышленности и связи края В. Хоценко посетил предприятия группы компаний «Силикс» в Благодарном.

Она существует с 2007 года, первой ее продукцией были сухие строительные смеси различных марок. В декабре 2015 года «Силикс» запустил завод по производству известняковой муки. В настоящее время он обеспечивает около трети потребности Ставрополья в минеральном порошке. На встрече с министром обсуждены вопросы, связанные со строительством второй очереди завода.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161202/ministr_promyshlennosti_kraya_v_khotsenko_posetil_zavod_po_proiz_98486.html