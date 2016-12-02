Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
2 декабря 2016 г.

Лучшего кадета года выбрали в краевом управлении СКР

Лучшего кадета года выбрали в краевом управлении СКР

Подведены итоги ежегодного конкурса краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, «Лучший кадет года» между учащимися 9-11 профильных кадетских классов СКР. Финальный этап конкурса состоялся в гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова, где обучаются кадеты. В предварительных этапах кадетам необходимо было подготовить портфолио с рассказом о себе, пройти испытания по физической и строевой подготовке. Дополнительные баллы были присуждены за участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных и творческих мероприятиях, за активное сотрудничество с краевым следственным управлением по краю.Финальным этапом стал творческий конкурс «Самопрезентация», в котором кадеты проявили себя как интеллектуальные, творческие, артистичные личности.

Лучшим из лучших стал учащийся 10-го профильного кадетского класса Батищев Владимир, которому было присуждено звание «Лучший кадет года 2016». Также были названы лучшие кадеты в отдельных номинациях.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161202/luchshego_kadeta_goda_vybrali_v_kraevom_upravlenii_skr_98509.html
Фотография к статье Лучшего кадета года выбрали в краевом управлении СКР
Лучшего кадета года выбрали в краевом управлении СКР
Лучшего кадета года выбрали в краевом управлении СКР
Фото пресс-службы краевого управления СКР
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Образование
Лучшего кадета года выбрали в краевом управлении СКР
Аграрный бал для студентов-новичков состоялся в СтГАУ
В Минераловодском районе школьники высадили деревья возле детского дома
Форум лидеров ученического самоуправления состоялся в Ставрополе
Первокурсников ставропольского медуниверситета посвятили в студенты
Ставрополь
Ставропольский музей-заповедник стал лауреатом фотоконкурса «Музей. Диалог»
Новогодняя ярмарка рукоделия ждет жителей и гостей Ставрополя в ТРЦ «Галерея»
На Ставропольском Форуме Всемирного Русского Народного Собора выступили следователи
Команда СтГАУ стала абсолютным чемпионом края по чирлидингу
Фестиваль армянской культуры провели в Ставрополе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!