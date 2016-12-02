Лучшего кадета года выбрали в краевом управлении СКР

Подведены итоги ежегодного конкурса краевого управления СКР, сообщила пресс-служба ведомства, «Лучший кадет года» между учащимися 9-11 профильных кадетских классов СКР. Финальный этап конкурса состоялся в гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова, где обучаются кадеты. В предварительных этапах кадетам необходимо было подготовить портфолио с рассказом о себе, пройти испытания по физической и строевой подготовке. Дополнительные баллы были присуждены за участие в олимпиадах, конкурсах, спортивных и творческих мероприятиях, за активное сотрудничество с краевым следственным управлением по краю.Финальным этапом стал творческий конкурс «Самопрезентация», в котором кадеты проявили себя как интеллектуальные, творческие, артистичные личности.

Лучшим из лучших стал учащийся 10-го профильного кадетского класса Батищев Владимир, которому было присуждено звание «Лучший кадет года 2016». Также были названы лучшие кадеты в отдельных номинациях.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161202/luchshego_kadeta_goda_vybrali_v_kraevom_upravlenii_skr_98509.html