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2 декабря 2016 г.
Лидеры чирлидинга края / «Ставропольская правда» от 2 декабря 2016 г.

Команда СтГАУ стала абсолютным чемпионом края по чирлидингу

В спорткомплексе «Русь» краевого центра прошли состязания открытого Кубка Ставрополья по чир-спорту и чирлидингу, принесшие абсолютную победу команде Ставропольского государственного аграрного университета.

Студентки этого вуза стали лучшими в крае по чир-спорту в номинации «Чир-пом-фристайл» среди взрослых. Кроме того первое место в формате «Чир-пом-фристайл» в двойках также заняли студентки СтГАУ Виктория Савенкова и Вероника Серикова, которая совсем недавно была признана лучшей студенткой России в номинации «Спортсмен года». По итогам данных соревнований команда СтГАУ вышла в финал чемпионата СКФО по чирлидингу, где будет защищать спортивную честь Ставрополья. Эти соревнования пройдут 17 декабря.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161202/komanda_stgau_stala_absolyutnym_chempionom_kraya_po_chirlidingu_98475.html
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