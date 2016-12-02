Фестиваль армянской культуры провели в Ставрополе

В Ставрополе прошел фестиваль армянской культуры, подготовленный национально-культурным объединением «Наири». В программе фестиваля внимание гостей привлекли представленные на выставке образцы блюд национальной кухни, яркая экспозиция «Ремесла, ставшие искусством» и ярмарка армянских продуктов. Выставки в полной мере отразили все богатство многогранной культуры и самобытной истории Армении. Посетители отмечали творческий подход организаторов и важную роль подобных мероприятий в укреплении межнационального добрососедства. Завершился фестиваль концертом самобытных коллективов и исполнителей, представивших оригинальный колорит национальных песен, танцев, костюмов.

http://www.stapravda.ru/20161202/festival_armyanskoy_kultury_proveli_v_stavropole_98442.html