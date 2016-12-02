Детский дом № 6 села Дивного отметил 10-летие

Детский дом № 6 в селе Дивном отметил свое 10-летие. Гостей на день рождения прибыло столько, что прием пришлось устроить в главном учреждении культуры Апанасенковского района – социально-культурном центре.

Для Елены Солоха, филолога по образованию, руководство детским домом стало непростым экзаменом. Но она человек творческий, энергичный, к тому же собрала команду таких же увлеченных людей, и вскоре добрая слава о Дивенском детдоме шагнула далеко за пределы района и даже края.

В 2014 году учреждение заняло третье место в краевом конкурсе «Лучший детский дом». Педагоги принимают активное участие в краевом конкурсе «Лучший воспитатель детского дома». Воспитатели Галина Волкова, Юлия Павленко и Татьяна Патета по итогам конкурсов последних трех лет являются победителями. Среди детей тоже есть таланты. В апреле этого года на краевом фестивале детского творчества «Созвездие» воспитанник детского дома Дмитрий занял второе место, исполнив музыкальную композицию на синтезаторе.

Но самое главное достижение – высокая «текучесть» воспитанников, которые не задерживаются здесь долго и нередко находят свое место в новых семьях. Судите сами, с момента основания детский дом принял 261 ребенка, из них передано на воспитание в семьи 193 ребенка. В этот юбилейный вечер на сцене чествовали приемные семьи. В праздничном мероприятии приняли участие заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского края Галина Зубенко и советник ректора СКФУ доктор педагогических наук Надежда Палиева.

http://www.stapravda.ru/20161202/detskiy_dom__6_sela_divnogo_otmetil_10letie_98476.html