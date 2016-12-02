Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
2 декабря 2016 г.
Аграрный бал / «Ставропольская правда» от 2 декабря 2016 г.

Аграрный бал для студентов-новичков состоялся в СтГАУ

Традиционный аграрный бал для студен-тов-первокурсников Ставропольского государственного аграрного университета определил лучшие пары в разных номинациях. Первокурсники творчески готовились к этому празднику, поскольку победить могла не просто эффектная, но интеллектуально элегантная пара, проявившая смекалку в конкурсах. В итоге «Мисс и Мистером осеннего аграрного бала – 2016» стали Ксения Кузёная и Никита Мягков с факультета агробиологии и земельных ресурсов.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161202/agrarnyy_bal_dlya_studentovnovichkov_sostoyalsya_v_stgau_98498.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Образование
Аграрный бал для студентов-новичков состоялся в СтГАУ
В Минераловодском районе школьники высадили деревья возле детского дома
Форум лидеров ученического самоуправления состоялся в Ставрополе
Первокурсников ставропольского медуниверситета посвятили в студенты
Студенты из Невинномысска в числе победителей видеоконкурса «Всемирный день науки»
Ставрополь
Команда СтГАУ стала абсолютным чемпионом края по чирлидингу
Фестиваль армянской культуры провели в Ставрополе
Заслуженный работник культуры Анна Швырёва отмечает юбилей
10-летие регионального отделения Ассоциации юристов России отметили в Ставрополе
120-летие Маршала Жукова отметили в Ставрополе митингом

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!