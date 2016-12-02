Аграрный бал для студентов-новичков состоялся в СтГАУ

Традиционный аграрный бал для студен-тов-первокурсников Ставропольского государственного аграрного университета определил лучшие пары в разных номинациях. Первокурсники творчески готовились к этому празднику, поскольку победить могла не просто эффектная, но интеллектуально элегантная пара, проявившая смекалку в конкурсах. В итоге «Мисс и Мистером осеннего аграрного бала – 2016» стали Ксения Кузёная и Никита Мягков с факультета агробиологии и земельных ресурсов.

http://www.stapravda.ru/20161202/agrarnyy_bal_dlya_studentovnovichkov_sostoyalsya_v_stgau_98498.html