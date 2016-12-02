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2 декабря 2016 г.

15-летие общества российско-украинской дружбы «Днипро» отметили в Ставрополе

В Ставропольском государственном историческом музее-заповеднике им. Прозрителева и Праве состоялось торжественное собрание в честь пятнадцатой годовщины образования общества российско-украинской дружбы «Днипро».

Как отметил в своем выступлении руководитель «Днипро» Зенон Пруц, доброй традицией общества стали вечера, посвященные христианским праздникам: Рождеству, Пасхе, Троице. Проводится большая работа по продвижению народных традиций и обычаев, развитию народных промыслов, а также налаживанию культурных связей между братскими народами, что особенно важно сегодня.

Было отмечено, что ансамбль народной песни и танца «Днипро» давно завоевал любовь и популярность у зрителей не только Ставропольского края. Его концертную программу оценили несколько лет назад и киевляне, когда ансамбль сопровождал делегацию Ставрополья на экономическом форуме, проходившем в столице Украины.

Наталья ТАРНОВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161202/15letie_obschestva_rossiyskoukrainskoy_druzhby_dnipro_otmetili_v_98510.html
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