Звезды мировой оперы представили в Ставрополе «Музыку и десерты от Верди»

В особенные дни возле Ставропольской краевой филармонии можно наблюдать примерно одну и ту же картину: люди спешат перешагнуть порог, чтобы сменить нынешнее время на прошедшее. И нельзя точно сказать, что испытывает зритель в минуты, когда его окутывает великая музыка. Но такая гармония с добрыми обстоятельствами точно делает счастливей…

В один из таких вечеров филармония превратилась в дворец сокровищ, открыв долгожданный проект «Музыка от гурмана» великолепным концертом «Музыка и десерты от Верди». Организаторы преследовали сразу несколько задач: одна вполне понятная – обратить внимание на судьбу и творчество композитора, а вторая, непривычная для этих стен, – познакомить с кулинарными пристрастиями гения. Неожиданный сюрприз почитателей классики ждал в антракте: им предложили отведать десерт «Спонжата», приготовленный по личному рецепту гурмана Джузеппе Верди.

Но главная, духовная пища, все же «приготавливалась» и «подавалась» в зрительном зале. Впервые гостеприимная ставропольская публика встречала прославленных оперных певцов: звезду мировой сцены, солистку Большого театра России Веронику Джиоеву и солиста Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Кирилла Золочевского. Безусловно, благодаря их таланту, вечер «Музыка и десерт от Верди» приобрел свою неповторимость. Думаю, особые чувства во время концерта испытывал и молодой дирижер симфонического оркестра филармонии Юрий Михайленко. Работа им проведена огромная: разучен совершенно новый материал, а главное – исполнен убедительно. Симфонический оркестр представил целый ряд серьезных премьер: исполнил увертюры из опер «Луиза Миллер», «Макбет», «Сицилийская вечерня», арии из опер «Аида», «Бал – маскарад», «Ломбардцы» и, конечно, знаменитые страницы «Травиаты» и «Риголетто».

– Музыка Джузеппе Верди полна страсти драматизма и любви, иной она и быть не может. Слишком уж нелегким был путь композитора к славе, – заметила музыковед и автор проекта Татьяна Диева, открывая концерт.

Между выступлениями музыкантов Татьяна Евгеньевна рассказывала о ключевых событиях жизни талантливого итальянского композитора. Зрители слушали с большим интересом.... Верди родился в один год со своим главным музыкальным соперником композитором Рихардом Вагнером. Но их первые шаги в искусстве отличались, и связано это было с социальным положением: Вагнер – из обеспеченной семьи, а что могло ждать сына бедного итальянского трактирщика? Но совершенно случайно талант маленького Джузеппе заметил торговец и большой любитель музыки Антонио Барецци. Он решил, что мальчик станет великим композитором. Более 20 лет Барецци всячески поддерживал юного гения, оплачивая его уроки музыки и первые творческие шаги.

Когда Джузеппе с огромным трудом удалось устроится на постоянное место работы учителем музыки, Антонио дал согласие на брак Верди со своей старшей дочерью Маргаритой. А ровно через три года в жизни начинающего композитора произошли добрые перемены: в главном оперном театре Италии, знаменитом Ла Скала прошла премьера его оперы «Оберто, граф ди Сан-Бонифачо». После этого триумфального дня Джузеппе, чтобы прокормить семью, вынужден был подписать обременительный контракт: каждый восемь месяцев создавать новую оперу!

Помимо славы гений итальянской музыки испытал и последствия серьезного творческого провала. Гром грянул, когда маэстро похоронил детей, а затем и любимую жену. В эти черные дни на письменном столе композитора лежала незаконченная комическая опера «Король на час». Он обязательно должен был ее завершить. Морально измученный композитор дописал произведение, которое и стало его единственным провалом...

...Чудный тенор Кирилла Золочевского сменялся дивным сопрано Вероники Джиоевой. В филармонии путешествие по страницам творческого наследия Верди открыли увертюрой к опере «Сила судьбы». Затем программу вечера продолжила знаменитая опера «Ломбардцы в первом крестовом походе». В исполнении Кирилла Золочевского прозвучал песенка герцога «Сердце красавиц» из знаменитой оперы «Риголетто». Если помнит читатель, она была написана на сюжет драмы Виктора Гюго «Король забавляется». Интересно, что премьера самой драмы прошла неудачно, была запрещена французской цензурой из-за своей антимонархической направленности и почти 50 лет ждала звездного часа. А вот опера Верди «Риголетто» получила должную славу. Ее премьера прошла в Венеции и, как мы знаем, имела большой успех.

В свою очередь, Вероника Джиоева исполнила арию Амелии из оперы «Бал-маскарад», арию Леоноры из оперы «Трубадур», арию Аиды из оперы «Аида»... Невероятные вокальные возможности и артистизм солистки завораживали и восхищали зрителей. Музыкальным «десертом», завершившим концертную программу, стал культовый дуэт мировой оперной классики: Вероника Джиоева и Кирилл Золочевский исполнили «Застольную» из «Травиаты».

Джузеппе Верди, один из славнейших сынов Италии, его музыка имеет счастливую судьбу. Она не требует перевода, соединяет человечество вопреки всем происходящим событиям. И вообще, великая классическая музыка – это тот единый культурный код, который каким-то непостижимым образом заставляет человека стремиться к совершенству.

http://www.stapravda.ru/20161201/zvezdy_mirovoy_opery_predstavili_v_stavropole_muzyku_i_deserty_o_98468.html