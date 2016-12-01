Владимир Путин: «Государство будет реагировать жестко» / «Ставропольская правда» от 2 декабря 2016 г.

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• Для Владимира Путина это 13-е послание в должности главы государства. А за новейшую историю России подобное мероприятие проводится в 23-й раз.

• Как рассказал пресс-секретарь президента Д. Песков, В. Путин работал над текстом вплоть до 30 ноября.

• Послание Президента РФ длилось 69 минут и не менее 10 раз прерывалось аплодисментами.

• В ходе оглашения послания индекс ММВБ установил новый исторический рекорд – 2123,1 пункта. Официальный курс евро упал почти на 2 рубля.

• Руководители ряда федеральных министерств в своих комментариях заявили о грядущих серьезных новациях, которые должны способствовать развитию экономики.

Каждое послание президента серьезно отличается от аналогичных выступлений, адресованных депутатам, сенаторам, министрам и главам регионов. Особенностью последнего обращения главы государства можно считать то, что во главу угла были поставлены внутренние проблемы страны. Хотя В. Путин говорил и о международной обстановке, и о перспективах сотрудничества с Китаем, США, Японией, другими странами. Речь шла также об операции в Сирии, о давлении извне, о подходах к цензуре, об уроках истории, о допинговом скандале, о будущем науки...

Россияне сейчас объединились вокруг патриотических ценностей, констатировал президент в самом начале. И произошло это вовсе не потому, что всем довольны и всех все устраивает. Трудностей и проблем хватает. А любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Тем не менее единение народа, по мнению главы государства, дает надежду, что страна будет развиваться и удастся избежать серьезных потрясений. А опыт таких исторических потрясений у России богатый. В. Путин напомнил собравшимся о приближающемся столетии Февральской и Октябрьской революций 1917 года, заметив, что «уроки истории нужны нам прежде всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь».

Среди несомненных достижений сегодняшней России – продолжающийся естественный прирост населения и коэффициент рождаемости, который превышает аналогичный показатель во многих развитых странах. «За последние десять лет в 15 раз увеличился объем высокотехнологичной медицинской помощи. Сотни тысяч сложных операций делаются не только в ведущих федеральных центрах, но и в региональных клиниках». Впрочем, демографический подъем преподносит новые проблемы. Например, в ближайшие годы предстоит избавиться от третьих и вторых смен в школах. Это прежде всего ответственность властей регионального уровня. Обращаясь к губернаторам и представителям муниципальной власти, президент также призвал их «не жадничать», не отдавать предпочтение исключительно казенным структурам, больше помощи оказывать общественным объединениям, волонтерам, некоммерческим организациям. В будущем году субъектам РФ будет выделено 20 миллиардов рублей на программы благо-устройства. В регионах предстоит также искать новые направления в работе по охране окружающей среды, поскольку 2017-й объявлен в России Годом экологии.

По традиции последних лет президент не обошел вниманием и тему коррупции в России, говоря о жестких подходах государства к этому злу. «У нас, к сожалению, стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев. И нередко этим грешат сами представители следственных органов». Он обратил их внимание на это, заметив, что «борьба с коррупцией – это не шоу». Борьба эта дает результат только тогда, когда вместе с жестким подходом государственных структур получает осознанную и широкую поддержку общества.

Характеризуя экономическую ситуацию, В. Путин напомнил о западных санкциях и других серьезных вызовах. Тем не менее все же удалось обеспечить макроэкономическую стабильность. Наметился рост в промышленном производстве. Несмотря ни на что, золотовалютные резервы ЦБ увеличились. Наконец, в этом году в России будет установлен своеобразный рекорд по инфляции – ее показатель ожидается менее 6 процентов. Предыдущий такой рекорд – 6,1 процента – был в относительно благополучном 2011 году.

Многие работники АПК Ставрополья наверняка обратили внимание на слова президента о сельском хозяйстве: «Это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки». В подтверждение были приведены достаточно красноречивые цифры. Экспорт сельхозпродукции составит по итогам уходящего года 16,9 миллиарда долларов, это больше, чем экспорт российского во-оружения, который зафиксирован в прошлом году в объеме 14,5 миллиарда. Говоря о сельскохозяйственных перспективах страны, президент вновь обратился к региональным властям: «Считаю, что нужно дать им больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК, а сам их объем связать с увеличением пашни, повышением урожайности, других качественных показателей эффективности производства, тем самым создав стимул для ввода в оборот простаивающих сельхозземель и внедрения передовых агротехнологий».

Еще одна перспективная точка роста отечественной экономики – IT-индустрия. «В целом у нас хороший потенциал для увеличения несырьевого экспорта, при этом мы видим, что в мире растет протекционизм, к сожалению, возводятся и торговые барьеры». Среди главных задач депутатов и федерального правительства на ближайшую перспективу обозначены расширение экономических свобод, настройка налоговой системы, создание предсказуемых правил ведения бизнеса. Все это должно быть изложено в предметном плане действий Правительства РФ на период до 2025 года.

Говоря о международной политике, В. Путин отметил, что Россия активно продвигает позитивную повестку в работе международных организаций и неформальных объединений, таких как ООН, «Группа двадцати», АТЭС. Вместе с партнерами развивает такие организации, как ОДКБ, БРИКС, ШОС. Приоритетом внешней политики остается дальнейшее углубление сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, взаимодействие с другими государствами СНГ. Очень интересная российская идея – формирование многоуровневой интеграционной модели в Евразии – Большого евразийского партнерства.

«Будущее страны зависит только от нас, от труда и таланта всех наших граждан, от их ответственности и успеха. И мы обязательно достигнем стоящих перед нами целей, решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня», – этими словами завершилось вчера очередное послание Президента РФ Федеральному Собранию.

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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров был в числе приглашенных на церемонию оглашения послания Президента РФ Федеральному Собранию.

– Один из ключевых акцентов, сделанных главой государства в ежегодном послании, – развитие человеческого капитала в России и создание условий для его роста. У этой работы много составляющих. Сохранение положительной демографической динамики, развитие социальной инфраструктуры, улучшение условий для жизни людей, для ведения экономической деятельности, для проявления гражданской инициативы – В. Путин поставил задачи по этим и многим другим направлениям, – прокомментировал глава региона. – В правительстве края уже начата работа над проектом документа, который каждую из установок Президента России сформулирует как конкретную задачу для краевой власти. Это особенно важно сделать с учетом тех преимуществ, которые сегодня имеет Ставрополье. На протяжении нескольких лет у нас сохраняется естественный прирост населения. За 10 месяцев этого года он составил свыше 3,5 тысячи человек. В сравнении с 2015-м отрыв рождаемости от смертности увеличился еще почти на 500 новых жизней, появившихся на свет на Ставропольской земле.

Благодаря федеральной поддержке в этом году наш край стал обладателем действительно уникального перинатального центра. Это залог того, что в будущем на Ставрополье будет все больше малышей. И мы должны использовать любую возможность, чтобы сохранять в крае эту «энергию жизни» и превращать ее в «энергию развития».

В том числе эти подходы нашли отражение в краевом бюджете на 2017 год, который на 66% адресован социальной сфере. Принципиально, что одной из новаций в нем стало направление средств краевой казны на реализацию локальных проектов, выдвинутых непосредственно жителями края. У нас весь следующий год проходит как Год местных инициатив. Уверен, что такой формат работы окажется успешным. Он должен стать серьезной отправной точкой для дальнейшего развития сотрудничества власти и неравнодушных граждан, в том числе объединенных в социальные НКО.

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Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов также принял участие в торжественной церемонии

– Владимир Путин в первую очередь говорил о социальной сфере, об образовании и темпах развития этой важнейшей отрасли, а также о медицине и комплектовании наших учреждений здравоохранения кадрами. Рассматривались вопросы выработки на региональном уровне решений, связанных с проблемами благоустройства и экологии. И это не случайно, ведь 2017 год объявлен в стране Годом экологии, – подчеркнул Г. Ягубов.

Спикер также отметил, что основные положения послания обязательно найдут продолжение в законопроектной работе комитетов краевого парламента и Думы в целом.

http://www.stapravda.ru/20161201/vladimir_putin_gosudarstvo_budet_reagirovat_zhestko_98488.html