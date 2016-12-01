В Ставрополе водитель маршрутки спровоцировал тройное ДТП
30 ноября около 20 часов водитель маршрутки «ГАЗель», поворачивая с улицы Краснофлотской, не учел дорожные и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Уже там он столкнулся с «Дэу Матиз», потом «ГАЗель» по инерции въехала в забор и столкнулась с автомашиной «Шеврале Спарк».
Медицинская помощь понадобилась двум пассажирам «Дэу» – 33-летним супругам. В маршрутном такси было 6 пассажиров. Ни они, ни другие участники аварии не пострадали. За рулем «ГАЗели» находился 50-летний житель Михайловска
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю