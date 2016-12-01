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1 декабря 2016 г.

В Ставрополе водитель маршрутки спровоцировал тройное ДТП

30 ноября около 20 часов водитель маршрутки «ГАЗель», поворачивая с улицы Краснофлотской, не учел дорожные и метеорологические условия и выехал на полосу встречного движения, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Уже там он столкнулся с «Дэу Матиз», потом «ГАЗель» по инерции въехала в забор и столкнулась с автомашиной «Шеврале Спарк».

Медицинская помощь понадобилась двум пассажирам «Дэу» – 33-летним супругам. В маршрутном такси было 6 пассажиров. Ни они, ни другие участники аварии не пострадали. За рулем «ГАЗели» находился 50-летний житель Михайловска

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161201/v_stavropole_voditel_marshrutki_sprovotsiroval_troynoe_dtp_98493.html
Фотография к статье В Ставрополе водитель маршрутки спровоцировал тройное ДТП
В Ставрополе водитель маршрутки спровоцировал тройное ДТП
В Ставрополе водитель маршрутки спровоцировал тройное ДТП
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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