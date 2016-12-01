В Ставрополе прошло заседание общественного совета при комитете по пищевой промышленности
В Ставрополе прошло заседание Общественного совета при комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, сообщили в ведомстве.
На встрече рассмотрен ряд важных вопросов. В их числе о продвижении продукции местных товаропроизводителей на потребительский рынок, о качестве предоставления государственных услуг, оказываемых комитетом, об эффективности реализации антикоррупционных мероприятий в ведомстве и принятии дополнительных мер, направленных на совершенствование работы в сфере противодействия этому злу. На заседании утвержден план работы Общественного совета при комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию на следующий год.