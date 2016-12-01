Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
1 декабря 2016 г.

В Ставрополе прошло заседание общественного совета при комитете по пищевой промышленности

В Ставрополе прошло заседание Общественного совета при комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, сообщили в ведомстве.

На встрече рассмотрен ряд важных вопросов. В их числе о продвижении продукции местных товаропроизводителей на потребительский рынок, о качестве предоставления государственных услуг, оказываемых комитетом, об эффективности реализации антикоррупционных мероприятий в ведомстве и принятии дополнительных мер, направленных на совершенствование работы в сфере противодействия этому злу. На заседании утвержден план работы Общественного совета при комитете Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию на следующий год.

 

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161201/v_stavropole_proshlo_zasedanie_obschestvennogo_soveta_pri_komite_98470.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Экономика
В Ставрополе прошло заседание общественного совета при комитете по пищевой промышленности
Депутаты Ставрополья держат на контроле вопрос введения курортного сбора
Развитие сферы инноваций обсудили в минэкономразвития Ставрополья
Бюджет Ставропольского края на 2017 год принят
Отдел регионального государственного ветеринарного надзора Ставропольского края отметил 5-летие
Ставрополь
Ставропольские кадеты вышли в финал игры КВН на кубок министра обороны РФ
Звезды мировой оперы представили в Ставрополе «Музыку и десерты от Верди»
В Ставрополе на пешеходном переходе внедорожник сбил двух девушек
Ложный донос об изнасиловании и краже совершила 19-летняя ставропольчанка
В Ставрополь прибыли детские рисунки, посвященные Дню неизвестного солдата

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!