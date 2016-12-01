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1 декабря 2016 г.
ОбЛОМал полицейских / «Ставропольская правда» от 2 декабря 2016 г.

В Ставрополе мошенник обманул полицейских на 185 тысяч рублей

Прокуратура Промышленного района Ставрополя направила в суд уголовное дело в отношении Р. Полокотина, сообщили в ведомстве. Сей гражданин обвиняется в мошенничестве, которое умудрился провернуть в отношении полицейских, причем из Главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю.

Полокотин, представляясь работником ООО «Гефест-СТ», уговорил полицейских заключить договор купли-продажи металлолома. Сумма сделки составила 184605 рублей. Злоумышленник металл забрал, а деньги в ГУ МВД РФ по СК не заплатил. Теперь ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, отметили в прокуратуре Промышленного района.

И. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161201/v_stavropole_moshennik_obmanul_politseyskikh_na_185_tysyach_rubl_98461.html
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