В Ставрополе мошенник обманул полицейских на 185 тысяч рублей
Прокуратура Промышленного района Ставрополя направила в суд уголовное дело в отношении Р. Полокотина, сообщили в ведомстве. Сей гражданин обвиняется в мошенничестве, которое умудрился провернуть в отношении полицейских, причем из Главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю.
Полокотин, представляясь работником ООО «Гефест-СТ», уговорил полицейских заключить договор купли-продажи металлолома. Сумма сделки составила 184605 рублей. Злоумышленник металл забрал, а деньги в ГУ МВД РФ по СК не заплатил. Теперь ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, отметили в прокуратуре Промышленного района.