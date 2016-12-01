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1 декабря 2016 г.

В Невинномысске прошла встреча главы города с ветеранами

В Невинномысске прошла встреча главы города Михаила Миненкова с ветеранами

Глава Невинномысска Михаил Миненков встретился с активом городского Совета ветеранов. Также в разговоре приняли участие представители общественных, профсоюзных организаций, которые обратились к главе исполнительной власти с насущными проблемами. Сфера жилищно-коммунального хозяйства, экология, здравоохранение – вот неполный перечень поднятых тем.

Михаил Миненков выслушал все интересные предложения по благоустройству города, решение ряда вопросов взял под личный контроль. Мэр поделился с ветеранами планами городской администрации по улучшению социальной инфраструктуры города, призвал представителей старшего поколения принимать активное участие в общественной работе с населением.

Как рассказали в мэрии Невинномысска, глава города также предложил организовывать сходы граждан на различных информационных площадках и непосредственно в микрорайонах. Здесь невинномысцы смогут провести диалог с местной властью, обратиться с просьбами, задать вопросы, предложить пути решения вопросов местного значения и так далее.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161201/v_nevinnomysske_proshla_vstrecha_glavy_goroda_s_veteranami_98497.html
Фотография к статье В Невинномысске прошла встреча главы города с ветеранами
В Невинномысске прошла встреча главы города Михаила Миненкова с ветеранами
В Невинномысске прошла встреча главы города Михаила Миненкова с ветеранами
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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