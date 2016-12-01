В Минеральных Водах водитель легковушки сбил пешехода на «зебре»

30 ноября в 19 часов на улице 22-го Партсъезда в Минеральных Водах водитель «Лады Калина», сбил пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. 51-летний пешеход с переломом ключицы и травмами конечностей был госпитализирован. За рулем «Калины» находился 58-летний житель Минеральных Вод, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

http://www.stapravda.ru/20161201/v_mineralnykh_vodakh_voditel_legkovushki_sbil_peshekhoda_na_zebr_98495.html