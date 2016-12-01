Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
1 декабря 2016 г.

В кисловодском санатории «Смена» произошел прорыв трубы горячего отопления

Получив сигнал о прорыве трубы горячего отопления в одном из корпусов детского санатория «Смена», дежурная бригада Центра по ЧС и ГО города-курорта Кисловодска оперативно эвакуировала детей, обслуживающий персонал, а также отключила горячее отопление и электричество во избежание опасности короткого замыкания. Детей из аварийного здания разместили в других корпусах здравницы. Пострадавших в результате аварии нет. К ликвидации последствий происшествия приступила аварийно-диспетчерская служба ТЭЦ «Лукойл Энерго».

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161201/v_kislovodskom_sanatorii_smena_proizoshel_proryv_truby_goryacheg_98491.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?
Происшествия
В Минеральных Водах водитель легковушки сбил пешехода на «зебре»
На расчистку улиц Ставрополя от снегопада вышло более 160 единиц техники
В Ставрополе водитель маршрутки спровоцировал тройное ДТП
В кисловодском санатории «Смена» произошел прорыв трубы горячего отопления
Автобус, три легковых и один грузовой автомобиль столкнулись на Ставрополье
Кисловодск
Проблемы сохранения объектов культурного наследия обсудили в Кисловодске
В кисловодском дельфинарии детям дарят световозвращатели
Александра Полянская из Кисловодска стала лауреатом конкурса «Золотое перо России»
Дату и время свадьбы ставропольцы смогут выбрать на портале госуслуг
В Кисловодске проверили качество домов для переселенцев

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!