В кисловодском санатории «Смена» произошел прорыв трубы горячего отопления

Получив сигнал о прорыве трубы горячего отопления в одном из корпусов детского санатория «Смена», дежурная бригада Центра по ЧС и ГО города-курорта Кисловодска оперативно эвакуировала детей, обслуживающий персонал, а также отключила горячее отопление и электричество во избежание опасности короткого замыкания. Детей из аварийного здания разместили в других корпусах здравницы. Пострадавших в результате аварии нет. К ликвидации последствий происшествия приступила аварийно-диспетчерская служба ТЭЦ «Лукойл Энерго».

http://www.stapravda.ru/20161201/v_kislovodskom_sanatorii_smena_proizoshel_proryv_truby_goryacheg_98491.html