Парень со стальным характером / «Ставропольская правда» от 2 декабря 2016 г.

Как мы уже сообщали, недавно наш земляк воспитанник ДЮСШ «Рекорд» Невинномысска Сергей Маргарян завоевал «серебро» молодежного чемпионата мира по боксу (спортсмены 17 – 18 лет).

Первенство собрало около 500 сильнейших молодых боксеров, представлявших 75 стран. Сергей Маргарян, выступавший в весовой категории до 64 килограммов, уже вернулся в родной Невинномысск и принимает поздравления от друзей и знакомых.

– Провести за короткий промежуток шесть боев на ринге – это тяжелый, изматывающий труд, – говорит наставник юного спортсмена, тренер высшей категории Станислав Черевань. – На мировых первенствах легких соперников не бывает. Взять хотя бы Мамути Ибилаиму из Китая – это один из сильнейших молодых боксеров Азии. Так еще получилось, что все шесть соперников Сергея были левшами. Это создавало дополнительные трудности, но с ними наш боксер справился.

Как рассказал Станислав Черевань, бойцовский характер Сергей показал и во время отбора на чемпионат мира, завоевав заслуженное «золото» и право выступить на первенстве России по боксу среди юниоров.

Кстати, как рассказал юный спортсмен, в секцию бокса он попал, можно сказать, случайно. Сначала хотел заняться борьбой, но, когда заглянул на тренировку боксеров, понял: это мое! А еще был в спортивной карьере Сергея период, когда не удавалось достичь значимых результатов на соревнованиях. Другой повесил бы перчатки на гвоздь, но для героя нашего рассказа не-удачи стали поводом для более интенсивных тренировок. Это, а также воля к победе дали заслуженный результат.

Отметим, бокс в Невинномысске успешно развивается уже более сорока лет. Ну а Станислав Черевань трудится на ниве подготовки квалифицированных боксеров без малого полвека! Помнит, как в начале 70-х на субботниках помогал заливать фундамент здания нынешней ДЮСШ «Рекорд».

На сегодняшний день в отделении бокса, которым руководит Станислав Черевань, занимаются 24 спортсмена. Большую помощь оказывают юным боксерам спонсоры, благодаря которым становятся возможны поездки на различные соревнования.

А есть ли у Сергея Маргаряна мечта? Есть. Он намерен много и упорно работать, чтобы принять участие в Олимпийских играх. Путь спортсмену предстоит долгий, сложный. Но, глядя на парня со стальным характером, понимаешь: поставленную перед собой задачу он обязательно выполнит.

http://www.stapravda.ru/20161201/uchastie_v_olimpiyskikh_igrakh__tsel_yunogo_boksera_iz_nevinnomy_98473.html