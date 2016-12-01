Ставропольский «Монокристалл» получит федеральные льготы по кредитам

Встреча с главой минпромторга РФ / «Ставропольская правда» от 2 декабря 2016 г.

В Москве состоялась рабочая встреча министра промышленности и торговли РФ Д. Мантурова с губернатором Ставрополья В. Владимировым и министром энергетики, промышленности и связи края В. Хоценко. Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Обсуждены вопросы развития промышленного комплекса региона, участия ставропольских предприятий в отраслевых программах. Накануне было принято решение о включении ставропольского предприятия «Монокристалл» в программу льготных займов федерального фонда развития промышленности. Благодаря этой поддержке компания привлечет на реализацию инвестиционных планов более 280 миллионов рублей. Сейчас на рассмотрении в этом фонде находятся и другие заявки из края. Как прозвучало на встрече, по итогам 10 месяцев этого года на Ставрополье индекс промпроизводства составил 107,4%, причем в обрабатывающих отраслях он равен 111%.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161201/stavropolskiy_monokristall_poluchit_federalnye_lgoty_po_kreditam_98485.html