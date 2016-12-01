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1 декабря 2016 г.

Ставропольские кадеты вышли в финал игры КВН на кубок министра обороны РФ

В Ставрополе состоялся полуфинал игры КВН среди довузовских образовательных организаций Министерства обороны РФ.

В нем приняли участие кадеты, суворовцы и нахимовцы из Ставрополя, Краснодара, Ульяновска и других городов. При горячей поддержке зрительного зала ребята продемонстрировали искрометный юмор и свои творческие таланты в трех конкурсах – приветствие, биатлон и музыкальное домашнее задание. Губернатор Владимир Владимиров вручил кубок чемпиона команде «Салют» Ставропольского президентского кадетского училища. Второе место заняла команда Ульяновского гвардейского суворовского военного училища. Теперь ребятам предстоит выступить в финале игры на кубок министра обороны РФ, которая пройдет 27 января в Москве.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161201/stavropolskie_kadety_vyshli_v_final_igry_kvn_na_kubok_ministra_o_98477.html
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