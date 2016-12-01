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1 декабря 2016 г.

Сильный снегопад, туман и гололёд ожидаются на Ставрополье 2 декабря

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 2 декабря на территории края ожидается сильный снег, туман, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат.

МЧС края предупреждает о том, что существует вероятность возникновения локальных происшествий, связанных с ухудшением условий дорожного движения, нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, повреждением линий связи, ЛЭП, нарушениями в работе систем жизнеобеспечения.

Населению рекомендуется сохранять безопасность и бдительность.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161201/silnyy_snegopad_tuman_i_gololed_ozhidayutsya_na_stavropole_2_dek_98481.html
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