Представители власти в Благодарненском районе забыли указать свои доходы

Провалы в памяти / «Ставропольская правда» от 2 декабря 2016 г.

Нет коррупции

Власть надо уважать, если уж не любить. Постулат такой для любого общества. А как ее уважать, если она себя не уважает? И еще страдает провалами в памяти.

Обратимся к практике одного из районов Ставрополья – Благодарненского. Забывчивость власть имущих здесь разоблачило надзорное ведомство.

Проверялось только одно направление – представление сведений о доходах за 2014 – 2015 годы. Казалось бы, чего проще – выполнить требования Федерального закона «О противодействии коррупции» и написать, откуда взялись доходы у госслужащих, кроме тех, что им в качестве зарплаты дает государство. Закон-то не новый, от декабря 2008 года. И требования не новы. Ан нет.

В отделе местной полиции провалы в памяти постигли нескольких человек, в том числе и руководителей. Например, на должность инспектора дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС был принят человек вообще без всякого представления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Остальные проштрафившиеся забывали о себе, родимых, и о собственных доходах. Сотрудница отделения дознания в справке за 2014 год неверно указала сумму дохода, полученного по основному месту работы, уменьшив ее на 15 тысяч. Инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода ДПС, отчитываясь за 2015 год, не указал два транспортных средства – легковушку и самосвальный полуприцеп. Государственный инспектор ОГИБДД за 2015 год не отразил доход, полученный в коммерческой организации, более 27 тысяч рублей.

Как оценивает такую забывчивость госслужащих прокуратура?

– Эти государственные служащие – сотрудники ОМВД, – отмечает прокурор района В. Чаплыгин, – представив заведомо неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе, нарушили свои обязанности, предусмотренные законодательством о государственной службе, противодействии коррупции.

Подобная проверка должностных лиц администрации Благодарненского района, проведенная также сотрудниками прокуратур района и края, показала, что и у чиновников районной власти тоже провалы в памяти.

Заместитель главы администрации района в справке за 2014 год не указал доход, полученный в колхозе, – почти 37 тысяч рублей. А начальник отдела муниципального хозяйства администрации в справке за 2015 год не отразила доход, полученный от продажи квартиры. Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер два года забывал, что у него в собственности есть нежилое помещение.

Вывод надзорников тот же самый – нарушены законы. А за нарушения придется отвечать. Прокурор района внес начальнику районного ОМВД и главе Благодарненского района представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Исполнение обоих представлений стоит на контроле в прокуратуре района, заверили нас там.

А что грозит ослушникам?

– Законодательство о противодействии коррупции не содержит понятия «ошибки» при представлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, – разъясняет В. Чаплыгин. – Законом установлена ответственность за представление заведомо неполных и недостоверных сведений независимо от причины: плохо себя чувствовал при заполнении, забыл, не посмотрел документы и так далее. Конкретная мера ответственности установлена Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и другими законами.

Например?

– Например, статьей 59.2 названного закона предусмотрено, что за представление заведомо недостоверных или неполных сведений гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия. Если будет признано, что это нарушение малозначительное, то работодатель может ограничиться замечанием. При этом снять дисциплинарное взыскание раньше чем через год нельзя.

Напомним, что по общему правилу в течение действия дисциплинарного взыскания премии не выплачиваются. Радует уже то, что провалы в памяти государевых слуг материально наказуемы.

Но нашего уважения к забывчивым ее представителям явно не прибавляет.

http://www.stapravda.ru/20161201/predstaviteli_vlasti_v_blagodarnenskom_rayone_zabyli_ukazat_svoi_98466.html