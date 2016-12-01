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1 декабря 2016 г.

На Ставрополье бомж подозревается в двойном убийстве

В Изобильненском районе местная жительница пришла в гости к своей знакомой и обнаружила в квартире два трупа. Убитыми оказались хозяйка квартиры и ее знакомый. Следственно-оперативной группой райотдела полиции установлен предполагаемый преступник. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина без определенного места жительства. Он задержан. Установлено, что подозреваемый находясь в гостях, в ходе конфликта убил ножом двух своих знакомых. Межрайонным отделом следственного управления СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161201/na_stavropole_bomzh_podozrevaetsya_v_dvoynom_ubiystve_98472.html
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