На Ставрополье бомж подозревается в двойном убийстве

В Изобильненском районе местная жительница пришла в гости к своей знакомой и обнаружила в квартире два трупа. Убитыми оказались хозяйка квартиры и ее знакомый. Следственно-оперативной группой райотдела полиции установлен предполагаемый преступник. Им оказался ранее неоднократно судимый мужчина без определенного места жительства. Он задержан. Установлено, что подозреваемый находясь в гостях, в ходе конфликта убил ножом двух своих знакомых. Межрайонным отделом следственного управления СК РФ по краю возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161201/na_stavropole_bomzh_podozrevaetsya_v_dvoynom_ubiystve_98472.html