На расчистку улиц Ставрополя от снегопада вышло более 160 единиц техники

На расчистку улиц в Ставрополе 1 декабря вышли более 160 единиц снегоуборочной техники и более 400 работников коммунальных служб. Как сообщили в пресс-службе администрации, первый декабрьский снег не стал неожиданностью. В усиленном режиме работают все оперативные и аварийные службы, чью работу координируют штабы при администрациях районов и комитете городского хозяйства. Приняты меры для бесперебойной работы котельных, насосных, водопроводных станций, трансформаторных подстанций и общественного транспорта.

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161201/na_raschistku_ulits_stavropolya_ot_snegopada_vyshlo_bolee_160_ed_98494.html