Фонд обязательного медстрахования презентовал ставропольцам новый сервис

На сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования СК запустили новый сервис. Он не имеет аналогов в России, позволяет в режиме реального времени видеть наличие свободных коек в стационарах для плановой госпитализации.

Презентация услуги состоялась в городской поликлинике №1 Ставрополя. Заместитель директора ТФОМС СК Инна Легкова отметила, что благодаря новому сервису медицина и лечение становятся доступнее и прозрачнее. Например, если пациент получил отказ в госпитализации в выбранное им учреждение по причине отсутствия мест, можно проверить эту информацию на сайте фонда.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161201/fond_obyazatelnogo_medstrakhovaniya_prezentoval_stavropoltsam_no_98482.html