Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
1 декабря 2016 г.

Фонд обязательного медстрахования презентовал ставропольцам новый сервис

На сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования СК запустили новый сервис. Он не имеет аналогов в России, позволяет в режиме реального времени видеть наличие свободных коек в стационарах для плановой госпитализации.

Презентация услуги состоялась в городской поликлинике №1 Ставрополя. Заместитель директора ТФОМС СК Инна Легкова отметила, что благодаря новому сервису медицина и лечение становятся доступнее и прозрачнее. Например, если пациент получил отказ в госпитализации в выбранное им учреждение по причине отсутствия мест, можно проверить эту информацию на сайте фонда.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161201/fond_obyazatelnogo_medstrakhovaniya_prezentoval_stavropoltsam_no_98482.html
Фотография к статье Фонд обязательного медстрахования презентовал ставропольцам новый сервис
Фонд обязательного медстрахования презентовал ставропольцам новый сервис
Фонд обязательного медстрахования презентовал ставропольцам новый сервис
Фото пресс-службы ТФОМС СК
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Общество
Новый год – всем, Телеканал Деда Мороза – только зрителям «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома»
Итог Ставропольского форума ВРНС: Русь победит и в XXI веке
Фонд обязательного медстрахования презентовал ставропольцам новый сервис
Сильный снегопад, туман и гололёд ожидаются на Ставрополье 2 декабря
Школьник из Ставрополя помог задержать взрослого преступника
Здоровье
Пациенты Тахтинского психоневрологического интерната отпраздновали новоселье
Худеть вместе в Еленой Малышевой теперь будут и в Ессентуках
Новый перинатальный центр торжественно открыли в Ставрополе
Новый перинатальный центр Ставрополя принял первых рожениц
Что нужно знать о диспансеризации
Ставрополь
На расчистку улиц Ставрополя от снегопада вышло более 160 единиц техники
В Ставрополе водитель маршрутки спровоцировал тройное ДТП
Ставропольский «Монокристалл» получит федеральные льготы по кредитам
В Ставрополе мошенник обманул полицейских на 185 тысяч рублей
Ставропольские кадеты вышли в финал игры КВН на кубок министра обороны РФ

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!