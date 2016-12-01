Чемпионат парикмахеров «Созвездие Кавказа» стартовал на Ставрополье

1 декабря на Ставрополье стартовал чемпионат Юга России по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, ногтевому сервису, боди-арту «Созвездие Кавказа».

По традиции его организаторами выступили комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию и Союз парикмахеров и косметологов Ставропольского края, краевая ассоциация парикмахеров Ставрополья при поддержке правительства Ставропольского края. Главные цели турнира – совершенствование профессионального мастерства, определение сильнейших проектов в индустрии парикмахерского искусства, косметологии и сервиса с точки зрения уровня обслуживания и качества, определение перспективных направлений развития бытового обслуживания и сервиса, проведение смотра достижений в развитии отрасли субъектов Российской Федерации, содействие в поиске новых деловых партнеров, продвижении новейших технологий, товаров и услуг индустрии красоты.

Как сообщили в комитете, свои оригинальные конкурсные работы представят более 150 участников: команды Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского, Ставропольского краев, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республик и других регионов. В рамках чемпионата состоится специализированная выставка индустрии красоты «Стиль.Мода.Красота», на которой будут представлены оборудование, аксессуары, парфюмерия и косметика, мастер-классы.

http://www.stapravda.ru/20161201/chempionat_parikmakherov_sozvezdie_kavkaza_startoval_na_stavropo_98469.html