Автобус, три легковых и один грузовой автомобиль столкнулись на Ставрополье

1 декабря на 22 километре автодороги Ставрополь – Батайск произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей, грузовой фуры и пассажирского автобуса «Неоплан», который ехал по маршруту Ставрополь – Москва. В автобусе находилось три пассажира, они не пострадали и доставлены в столицу края попутным транспортом. Как сообщили в пресс-службе МЧС края, жертвой ДТП стал один человек, следовавший в легковом автомобиле. Пострадавший доставлен в Шпаковскую центральную районную больницу.

http://www.stapravda.ru/20161201/avtobus_tri_legkovykh_i_odin_gruzovoy_avtomobil_stolknulis_na_st_98489.html