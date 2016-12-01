120-летие Маршала Жукова отметили в Ставрополе митингом

Там, где Жуков, – там победа! / «Ставропольская правда» от 2 декабря 2016 г.

1 декабря исполнилось 120 лет со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

1 декабря в Ставрополе на улице Маршала Жукова у барельефа прославленного полководца прошел митинг. Его открыл председатель Союза генералов Ставрополья, член Общественной палаты России генерал-майор Всеволод Чернов. Он подчерк-нул, что маршал, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов Победы Георгий Жуков был одним из творцов победы в Великой Отечественной войне. Примечательно, что Жуков никогда не бывал в нашем крае, но 49-я армия, штаб которой расположен сегодня в Ставрополе, была 75 лет назад сформирована по его инициативе и отличилась в битве за Москву.

Каким он был, Георгий Жуков? Простой крестьянский парнишка, пройдя Первую мировую и Гражданскую войны, твердо определился с выбором профессии: Родину защищать. В конце тридцатых годов впервые блеснул его полководческий талант при разгроме японских самураев на Халхин-Голе. За эту военную кампанию Георгий Константинович был удостоен звания Героя Советского Союза.

После Суворова в военной истории России равных ему не было и пока нет. Не зря во время войны говорили: «Там, где Жуков, там победа!».

Какой ценой достигал побед маршал Жуков? На этот счет есть разные мнения. Но именно Георгий Жуков 7 марта 1942 года стыдит командующего 49-й армией: «Напрасно вы думаете, что успехи достигаются человеческим мясом, успехи достигаются искусством ведения боя, воюют умением, а не жизнями людей».

К 100-летию со дня рождения полководца и в ознаменование его особых заслуг перед государством учреждена медаль Жукова. А несколько лет назад в краевом центре по инициативе Союза генералов появились улица Маршала Жукова и его барельеф на одном из домов. В прошлом году в кадетской школе имени генерала А. Ермолова был торжественно открыт бюст прославленному военачальнику.

В митинге приняли участие глава Ставрополя Андрей Джатдоев, зампредседателя Думы СК Виктор Гончаров, члены Союза генералов Ставрополья и краевого совета ветеранов, представители командования 49-й общевойсковой армии, руководители краевого военного комиссариата, военнослужащие гарнизона, курсанты Ставропольского филиала Голицынского пограничного института ФСБ РФ, учащиеся Президентского кадетского училища и кадетской школы имени генерала Ермолова, представители властей и общественности.

Анатолий ЛЕСНЫХ

http://www.stapravda.ru/20161201/120letie_marshala_zhukova_otmetili_v_stavropole_mitingom_98501.html