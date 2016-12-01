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Юрист – он тоже журналист / «Ставропольская правда» от 2 декабря 2016 г.

10-летие регионального отделения Ассоциации юристов России отметили в Ставрополе

В правительстве края прошло торжественное собрание, посвященное Дню юриста и десятилетию регионального отделения Ассоциации юристов России.

По сложившейся традиции на праздник пришли не только представители профессии. Среди почетных гостей были школьники – участники детского литературно-художественного конкурса «Каждый имеет право…», а также журналисты, принявшие участие в конкурсе «Закон и право в СМИ». Диплом лауреата в номинации «Печатные СМИ» вручили творческому коллективу «Ставропольской правды». Наша газета долгие годы публикует материалы правовой направленности, излагая сложные темы доступным для читателей языком.

Важным моментом торжества стало вручение ежегодной региональной премии «Юрист года». Лучших представителей профессии поздравили председатель регионального отделения Ассоциации юристов России Николай Кашурин и федеральный инспектор аппарата полпреда Президента России в СКФО Виктор Барнаш.

В свою очередь, от имени журналистского сообщества секретарь Союза журналистов России, главный редактор «Ставропольской правды» Василий Балдицын вручил почетную грамоту СЖР помощнику по связям с общественностью председателя ассоциации Елене Гончаровой.

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20161201/10letie_regionalnogo_otdeleniya_assotsiatsii_yuristov_rossii_otm_98502.html
Фотография к статье 10-летие регионального отделения Ассоциации юристов России отметили в Ставрополе
Премия вручена руководителю комитета Общественной палаты СК Виталию Михайленко.
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