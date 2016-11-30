Жительница Железноводска через суд выписала из квартиры бывшего мужа

В Железноводский городской суд обратилась собственница квартиры с иском к бывшему владельцу помещения, который не захотел сняться с регистрационного учета в проданной квартире. Теперь ему придется сняться с учета по решению суда, сообщила пресс-служба горсуда.

http://www.stapravda.ru/20161130/zhitelnitsa_zheleznovodska_cherez_sud_vypisala_iz_kvartiry_byvsh_98435.html