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Жительница Железноводска через суд выписала из квартиры бывшего мужа

В Железноводский городской суд обратилась собственница квартиры с иском к бывшему владельцу помещения, который не захотел сняться с регистрационного учета в проданной квартире. Теперь ему придется сняться с учета по решению суда, сообщила пресс-служба горсуда.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161130/zhitelnitsa_zheleznovodska_cherez_sud_vypisala_iz_kvartiry_byvsh_98435.html
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