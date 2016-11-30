Зарезавший в парке незнакомца житель Железноводска предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, рассказали в краевом управлении СКР. По данным следствия, ночью 25 августа обвиняемый в городском парке Железноводска поссорился с ранее незнакомыми ему мужчинами из-за малозначительного повода. После этого он пошел домой, взял нож и вернулся в парк, где в ходе возникшей драки нанес несколько ударов в грудь 33-летнему мужчине. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

http://www.stapravda.ru/20161130/zarezavshiy_v_parke_neznakomtsa_zhitel_zheleznovodska_predstanet_98460.html