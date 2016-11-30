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30 ноября 2016 г.

Вор-домушник задержан в Пятигорске на месте преступления

Жительница Пятигорска сообщила в полицию, что в ее дом проник неизвестный. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Вор был задержан на месте преступления при попытке украсть ювелирные изделия. Как сообщили в полиции, возбуждено уголовное дело и выясняется причастность задержанного к аналогичным квартирным кражам.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161130/vordomushnik_zaderzhan_v_pyatigorske_na_meste_prestupleniya_98452.html
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