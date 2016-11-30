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30 ноября 2016 г.
Священник, миссионер, писатель / «Ставропольская правда» от 30 ноября 2016 г.

В Ставрополе прошла презентация книги священника Антония Скрынникова «Ответы вопрошающим»

В Ставропольском литературном центре прошла презентация книги преподавателя духовной семинарии священника Антония Скрынникова «Ответы вопрошающим». Встречу вела поэт Екатерина Полумискова. «Ответы вопрошающим» – третья книга в творческой биографии священника, дающего ответы на наиболее актуальные и интересные вопросы от интернет-пользователей и предлагающего заметки батюшки из пастырской жизни. Работы А. Скрынникова отличаются образным и доступным широкому кругу читателей языком, насыщенностью яркими примерами современной жизни. Священник рассказал о своих поездках в Бирму, лекциях в Лондоне и Мюнхене, командировках в Чечню в качестве главы миссионерского отдела епархии. Коснулся батюшка и проекта, предусматривающего просветительские лекции на духовно-нравственную тематику в сельских школах Ставрополья.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161130/v_stavropole_proshla_prezentatsiya_knigi_svyaschennika_antoniya__98425.html
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