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В Ставрополе обсудили проблему профилактики нодулярного дерматита у животных

В этом году немало забот ставропольским фермерам доставило и такое заболевание сельхозживотных, как нодулярный дерматит, очаги которого были зафиксированы в нашем крае на границе с Дагестаном, а также в самой республике, Краснодарском крае и других соседних регионах.

Потому этой теме в крае сегодня оказывается такое серьезное внимание. На базе федерального государственного бюджетного учреждения «Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория» прошла межрегиональная конференция «Актуальные вопросы эпизоотологии, профилактики нодулярного дерматита, задачи органов местного самоуправления и ветеринарных служб районов субъекта Российской Федерации».

В его работе приняли участие представители нашего края, а также федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» (г. Владимир). На встрече были проанализированы эпизоотическая ситуация по этому заболеванию среди крупного рогатого скота в России, особенности его клинического проявления, варианты проведения противоэпизоотических мероприятий при вспышке нодулярного дерматита, меры по его профилактике и диагностике.

От управления ветеринарии Ставропольского края активное участие в семинаре приняли начальник отдела организации обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия управления А. Цапко и начальник отдела вирусологических исследований и молекулярной диагностики государственного бюджетного учреждения СК «Ставропольская краевая ветеринарная лаборатория» В. Шарова.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161130/v_stavropole_obsudili_problemu_profilaktiki_nodulyarnogo_dermati_98421.html
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