Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Жизнь зрительницы петербургского театра спасли ставропольские студенты
30 ноября 2016 г.

В Ставрополе на пешеходном переходе внедорожник сбил двух девушек

В Ставрополе на пешеходном переходе внедорожник сбил двух девушек

29 ноября в 20 часов 30 минут водитель автомашины «Фольксваген Тигуан», двигаясь по улице Лермонтова, не предоставил преимущество в движении и сбил двух девушек, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В больницу были доставлены обе пострадавшие – 19-летняя и 22-летняя студентки, им было назначено амбулаторное лечение. За рулем внедорожника находился 47-летний местный житель

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161130/v_stavropole_na_peshekhodnom_perekhode_vnedorozhnik_sbil_dvukh_d_98457.html
Фотография к статье В Ставрополе на пешеходном переходе внедорожник сбил двух девушек
В Ставрополе на пешеходном переходе внедорожник сбил двух девушек
В Ставрополе на пешеходном переходе внедорожник сбил двух девушек
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Допускаете ли вы просрочки в оплате услуг ЖКХ?
Происшествия
Три года колонии и штраф 750 тысяч рублей – цена попытки подкупить инспектора ДПС
Утечка угарного газа в квартире в Пятигорске унесла жизни мужчины и девушки
В Ставрополе на пешеходном переходе внедорожник сбил двух девушек
Вор-домушник задержан в Пятигорске на месте преступления
Один человек погиб и двое пострадали в лобовом столкновении маршрутки с ВАЗ-2115 на Ставрополье
Ставрополь
Ложный донос об изнасиловании и краже совершила 19-летняя ставропольчанка
В Ставрополь прибыли детские рисунки, посвященные Дню неизвестного солдата
«Ростелеком» в Ставрополе поддержал Всероссийский форум массового спорта и творческих уличных культур «Андер-Арт – 2016»
Основы безопасного вождения обсудили в Ставрополе
Больше 1 млн рублей ежемесячно переплачивают за воду и свет в Ставрополе те, у кого нет счетчиков

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!