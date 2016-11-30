В Ставрополе на пешеходном переходе внедорожник сбил двух девушек

29 ноября в 20 часов 30 минут водитель автомашины «Фольксваген Тигуан», двигаясь по улице Лермонтова, не предоставил преимущество в движении и сбил двух девушек, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В больницу были доставлены обе пострадавшие – 19-летняя и 22-летняя студентки, им было назначено амбулаторное лечение. За рулем внедорожника находился 47-летний местный житель

http://www.stapravda.ru/20161130/v_stavropole_na_peshekhodnom_perekhode_vnedorozhnik_sbil_dvukh_d_98457.html