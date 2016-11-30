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30 ноября 2016 г.

В Ставрополь прибыли детские рисунки, посвященные Дню неизвестного солдата

В Ставрополь из Чеченской Республики прибыли детские рисунки, посвященные Дню неизвестного солдата

Из Грозного в Ставрополь вернулась экспонировавшаяся там в подразделениях Федеральной службы войск национальной гвардии РФ выставка детского рисунка в честь Дня неизвестного солдата. Основу подборки рисунков, выполненных в технике акварели и гуаши, карандашом и даже маркерами и углем, составляют работы воспитанников детского сада № 43 «Эрудит» и детей бойцов СОБР «Зверобой».

На Ставрополье эта экспозиция пополнилась работами воспитанников начальной школы кадетов-ермоловцев и теперь экспонируется в главной рекреации кадетской школы. В дальнейшем выставка переедет в один из ДДТ Ставрополя.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161130/v_stavropol_pribyli_detskie_risunki_posvyaschennye_dnyu_neizvest_98448.html
Фотография к статье В Ставрополь прибыли детские рисунки, посвященные Дню неизвестного солдата
В Ставрополь из Чеченской Республики прибыли детские рисунки, посвященные Дню неизвестного солдата
В Ставрополь из Чеченской Республики прибыли детские рисунки, посвященные Дню неизвестного солдата
Фото предоставлено пресс-бюро КШ им. генерала А. Ермолова
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