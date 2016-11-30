В Рыздвяном состязались юные дзюдоисты

В поселке Рыздвяном прошел традиционный открытый краевой турнир по дзюдо на призы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» среди юношей 2006 – 2009 и девушек 2004 – 2005 годов рождения. За награды состязаний боролись около 100 юных спортсменов региона. Воспитанники спортивного клуба «Борец», что при Центре культуры и досуга поселка Солнечнодольска, отличились хорошими результатами: второе место заняла Диана Лобанова, а третьи — Лариса Атоян, Анна Колесникова, Марат Болачев и Максим Самаркин. Все ребята тренируются под руководством мастера спорта РФ по дзюдо и самбо Тарона Атояна.

http://www.stapravda.ru/20161130/v_ryzdvyanom_sostyazalis_yunye_dzyudoisty_98447.html