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30 ноября 2016 г.

В Невинномысске изъят незаконный арсенал оружия и боеприпасов

Изъятый в Невинномысске незаконный арсенал оружия и боеприпасов

В Невинномысске в одном из гаражей сотрудники уголовного розыска совместно с оперативниками Главного управления и сотрудниками ФСБ обнаружили и изъяли незаконно хранящиеся боеприпасы. Двое подозреваемых в хранении и незаконном обороте граждан были задержаны и доставлены в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Чуть позже, при обыске по месту жительства одного из злоумышленников, стражи правопорядка обнаружили подпольный арсенал: семь гражданских ружей, патроны и кастет.

Согласно исследованию экспертов-криминалистов, изъятые патроны являются штатными боеприпасами к гражданскому оружию и пригодны для стрельбы.

Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, в отношении группы лиц, подозреваемых в незаконном приобретении, сбыте, хранении взрывных устройств, а также незаконном хранении боеприпасов, возбуждены уголовные дела.

Максимальное наказание по статьям, инкриминируемым задержанным – лишение свободы на срок от 4 до 8 лет.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161130/v_nevinnomysske_izyat_nezakonnyy_arsenal_oruzhiya_i_boepripasov_98451.html
Фотография к статье В Невинномысске изъят незаконный арсенал оружия и боеприпасов
Изъятый в Невинномысске незаконный арсенал оружия и боеприпасов
Изъятый в Невинномысске незаконный арсенал оружия и боеприпасов
Фото пресс-службы отдела МВД России по Невинномысску
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