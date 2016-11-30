В Кочубеевском районе житель Армавира Краснодарского края Григорий Величко признан виновным в дача взятки сотруднику полиции. 3 марта Величко находился в автомобиле, который вел его знакомый. Они попали в ДТП в селе Кочубеевском. Желая получить справку о дорожно-транспортном происшествии без проведения трасологической экспертизы, назначенной в рамках дела об административном правонарушении, Величко 4 марта передал инспектору дорожно-патрульной службы отделения ГИБДД отдела МВД России по Кочубеевскому району 25 тысяч рублей в качестве взятки. Сразу после совершения преступления был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Приговором суда Величко назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 750 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

http://www.stapravda.ru/20161130/tri_goda_kolonii_i_shtraf_750_tysyach_rubley__tsena_popytki_podk_98459.html