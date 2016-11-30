Ставропольские тяжелоатлеты привезли награды первенства России

«Тяжелые» награды первенства страны / «Ставропольская правда» от 30 ноября 2016 г.

Во Владимире прошло первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 1998 года рождения и моложе, собравшее более 250 спортсменов.

Честь Ставрополья на этих престижных соревнованиях защищали восемь представителей СШОР по тяжелой атлетике. Как рассказал вице-президент краевой тяжелоатлетической федерации Валерий Изотов, в результате в своих весовых категориях второе место завоевал мастер спорта Владислав Смоляков из Новоалександровска, а бронзовой медалью награжден мастер спорта Денис Баркалов из Буденновска. Среди девушек серебряные медали выиграли кандидат в мастера спорта Виктория Шестопалова и мастер спорта Анна Усова, обе девушки из Новоалександровска. В шестерку лучших спортсменов России вошли кандидаты в мастера спорта Кристина Маликова из Ставрополя и Ксения Чемеркина из Солнечнодольска, выполнившие на этих соревнованиях нормативы мастера спорта России. Девушки из нашего края заняли пятое общекомандное место среди 40 команд страны. В эти же сроки во Владимире прошла отчетно-выборная конференция федерации тяжелой атлетики России, на которой был избран президент этой организации. Им стал заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по тяжелой атлетике Максим Агапитов.

http://www.stapravda.ru/20161130/stavropolskie_tyazheloatlety_privezli_nagrady_pervenstva_rossii_98434.html