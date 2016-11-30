Программа «Азбука интернета» дополнена разделом «Поиск работы в интернете»

«Поиск работы в интернете и необходимые для трудоустройства программы» – еще один новый раздел расширенного курса обучения по программе «Азбука Интернета», разработанной «Ростелекомом» и Пенсионным Фондом России. В представленных материалах подробно рассказано об официальных тематических сайтах – общероссийской базе вакансий «Работа в России», порталах региональных служб занятости, а также разбирается алгоритм пользования сайтами кадровых агентств.

На интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф) размещен полный комплект материалов, которые помогут пользователям старшего поколения усвоить основные правила составления резюме, выбрать сайты для его размещения:

– учебное пособие, которое можно скачать полностью или отдельными главами,

– методические рекомендации для преподавателей по главам,

– наглядные пособия к каждому уроку курса.

Материалы модуля «Поиск работы в интернете и необходимые для трудоустройства программы» могут использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельного курса по теме трудоустройства через интернет, так и в качестве дополнительного урока в рамках базового курса «Азбука Интернета». Данный материал также может стать одним из разделов расширенного курса по обучению компьютерной грамотности продвинутых пользователей.

Материалы представляют собой дополнительный модуль к базовому курсу обучения по уже зарекомендовавшей себя программе обучения пенсионеров компьютерной грамотности, занятия по которой проходят с сентября 2014 года более чем в 65 регионах РФ.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161130/programma_azbuka_interneta_dopolnena_razdelom_poisk_raboty_v_int_98441.html