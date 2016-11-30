Портал «Госуслуги» расширяет возможности

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталий Хоценко провел совещание с главами муниципальных образований региона на тему внедрения новых информационных модулей, интегрированных с порталом «Госуслуги».

Как отметил министр, жители Ставрополья активизировались в части регистрации на портале. Только за последний месяц возможностями «Госуслуг» на Ставрополье воспользовались около 50 тысяч человек. Этому способствуют и постоянное совершенствование портала, и информационная работа министерства, городских и районных администраций.

– До конца 2016 года в Ставропольском крае будут внедрены две информационные системы, одна из которых ведет учет пассажирского транспорта, другая – обучающихся. Их внедрение расширит возможности жителей края, которые с помощью портала «Госуслуги» и специального приложения смогут, в частности, контролировать успеваемость своих детей, записывать их в образовательные учреждения, а также отслеживать городской транспорт онлайн, – прокомментировал Виталий Хоценко повестку совещания.

С докладами о новых автоматизированных информационных системах выступили представители краевого министерства промышленности, энергетики и связи края, министерства образования и молодежной политики края, а также краевого Центра информационных технологий.

По итогам совещания органам местного самоуправления рекомендовано активизировать работу по предоставлению необходимой информации в курирующие министерства, а также по актуализации характеристик оказываемых муниципальных услуг на региональном портале.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20161130/portal_gosuslugi_rasshiryaet_vozmozhnosti_98428.html