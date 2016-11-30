Пациенты Тахтинского психоневрологического интерната отпраздновали новоселье

Это всегда здорово, когда новоселье! А новоселье – это ведь всегда праздник. Праздник вдвойне и втройне для тех, кто в силу здоровья находится в таком специфическом социальном учреждении, как психоневрологический интернат. Пациенты которого житейски во многом, что скрывать, ограничены.

Специфика

25 ноября такой праздник случился у пациентов Тахтинского психоневрологического интерната. Это государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения. И живут там не совсем обычные люди. У которых реальность порой путается с вымышленными событиями. Такими их сделала болезнь. Их мало кто видит. Да и родственники посещениями особо не балуют. Учреждение это, говоря казенным языком, закрытого типа.

– Если официально, – говорит директор интерната Александр Сериков, – то это социальный приют для нетрудоспособных инвалидов, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Без помощи государства, минсоцзащиты края в нашем случае эти люди просто не выжили бы.

Но они живут. И продолжают оставаться людьми, которым ничто человеческое не чуждо. Участвуют в художественной самодеятельности, ездят в цирк (в нынешнем году 70 человек там побывали) и на Новотроицкое водохранилище. По мере сил выращивают около корпусов зелень, в теплицах в подсобном хозяйстве – редис, на грунте – огурцы, помидоры и капусту, холят фруктовые деревья. Кстати, это не единственный психоневрологический интернат с подсобным хозяйством, где сеют пшеницу, выращивают свиней и овец. Но на большее эти люди не способны. И жизнь их во многом зависит от тех, кто их окружает и обслуживает. И от денег, которые дает на их нужды краевой бюджет.

Было бы совсем хорошо, чтобы такие люди жили рядом с родными, в семье. Но, чтобы ухаживать за больными правильно, нужны не только силы и желание, но и средства, которых у родственников может просто не быть. А может не быть и самих родственников.

Психоневрологических интернатов в крае несколько. По данным министерства труда и социальной защиты населения СК, в них живут почти 2,5 тысячи человек.

В Тахтинском интернате после ремонта плановая мощность не увеличилась, но один из корпусов позволит разгрузить другие интернаты. Мужчин здесь сначала совсем не было, а теперь уже второй корпус отдан под их жилье. Чтобы понять всю значимость события, надо знать, в каких условиях начиналась жизнь интерната.

История

Год образования Тахтинского психоневрологического интерната – 1958-й. Тогда и въехали сотрудники и постояльцы в оставшиеся после размещения здесь строителей Правоегорлыкского канала помещения. 14 корпусов в разной степени разрухи получили в наследство. Практически в том виде их уже не осталось. Разве что сараюшка для хранения сельхозинвентаря... По мне, так ее в виде памятника надо оставить в напоминание, что было и что стало. Приводили в порядок территорию и ремонтировали корпуса, конечно, не один год. Но с приходом в 2008 году Александра Серикова в качестве директора все как-то завертелось по-новому. Грешу на первое его образование, экономическое, это уже потом он еще учился и специализировался в социальной сфере.

Кадры

Серикову удалось сформировать команду, где заместитель Сергей Кудря – из бывших ракетчиков – лихо справляется с безопасностью, государственными и муниципальными закупками и многим другим. Специалист по кадрам Ирина Кирилаха выпускает печатную интернатовскую газету. Такое вот социальное СМИ. 28 лет она работает в системе социальной защиты. Начинала машинистом банно-прачечного комбината, теперь кадровик. И несмотря на специфику трудовой биографии, она социальный работник, как и все остальные сотрудники интерната. Многих из пациентов Ирина знает почти тридцать лет. И они ее знают. И всем им надо дать надежду.

Это задача для почти двухсот работающих здесь. Все они настоящие специалисты. Средний возраст 40 – 45 лет. 13 – с высшим образованием, 48 – со средним профессиональным, 9 медицинских работников имеют квалификационную категорию. Большинство – 80 процентов сотрудников – трудятся в интернате более пяти лет. Со своими подопечными сотрудники интерната всегда рядом. И это не для красного словца. Это такая специфика сельских интернатов – рабочее время здесь не всегда заканчивается в урочный час.

Переезд

В корпусах пахнет ремонтом. Ну, знаете, такой специфический чуть слышный запах краски, дерева. В женской обители уже все обжито, постояльцы что-то обсуждают у телевизора. Говорят, что новое место жительства понравилось. Кроме мебели купили аудио- и видеоаппаратуру, обустроили уголки досуга.

– Все чистое, красивое, – Кристина с удовольствием показывает и картины на стенах, и новый диван.

Я разглядываю качество ремонта, пытаюсь оценить новую мебель. Только потом, в мужском корпусе, до меня дойдет, с какой любовью все сделано. У женщин белые кровати, белые тумбочки. У мужчин построже: кровати и тумбочки потемнее. Требования баланса интерьера соблюдены даже в мелочах.

В мужской корпус потянулись приехавшие с утра новоселы из Невинномысска, а уезжая, в калитке столкнулась с пациентами из Софиевского Городка. Теперь здесь их общий дом.

Просто удивительно, как удалось сделать современными, удобными и красивыми здания постройки середины пятидесятых годов прошлого века. Поменяли не только мебель. Обновили пожарную сигнализацию. Кстати сказать, к безопасности постояльцев здесь отношение особое. Пути эвакуации отрабатывают на занятиях чуть ли не еженедельно, выбирая теплую погоду. Иначе нельзя. Спят здесь под воздействием лекарств крепко.

Награда

Ремонт – внеплановый. Вдохновителем его стало министерство труда и социальной защиты. Деньги выделены на условиях софинансирования с Пенсионным фондом РФ. Почему отдали их именно сюда, понятно. Тахтинский психоневрологический интернат – заведение не из худших. В итоговом рейтинге краевых учреждений среди психоневрологических интернатов за 2015 год он на втором месте. Так что деньги в какой-то степени награда за хорошую и отличную работу, я так думаю.

В нынешнем году у тахтинцев была и еще одна победа. При подведении итогов конкурса на лучшее благоустройство и содержание территорий, которое ежегодно проводит профильное министерство, первое место занял именно Тахтинский интернат. Диплом победителя значим еще и потому, что он третий подряд. Так что нынче переходящий вымпел в соответствии с положением о проведении конкурса останется в местной копилке наград на постоянное хранение.

– Мне как руководителю коллектива, – говорит Александр Сериков, – было приятно получить эту награду от министра труда и социальной защиты населения края Ивана Ивановича Ульянченко, который высоко оценил работу коллектива. Все мы приложили максимум сил и фантазии при выполнении работ по благоустройству.

А ведь обустраивать пришлось почти пятнадцать гектаров. И в каждом уголке появилось что-то новое, не повторяющееся. Дизайнерами были сами сотрудники, они превратили всю огромную территорию в цветущий сад или, как говорят гости и родственники постояльцев, в санаторий. Не зря же сюда и взрослые тахтинцы идут полюбоваться, и школьники, и детсадовцы на экскурсии приходят.

Контроль

Знаете, как называется бывший стройотдел министерства труда и соцзащиты? Отдел комплексной безопасности и материального обеспечения. Ни одна бюджетная денежка не должна быть потрачена зря, должна дойти до тех, кому предназначена. Начальник отдела Иван Куликов в Тахте по поручению министра бывал еженедельно. Очень помог, считает Александр Сериков, как специалист, как контролер.

Вместе советовались, так или эдак лучше сделать. Интернат тоже свою финансовую лепту внес. Например, в новых корпусах натяжные потолки соорудили. Из негорючих материалов, подтверждено сертификатами. Подремонтировали дорожки, 250 метров забора нового поставили, старый – тоже пятидесятых годов прошлого века.

– Такой или подобный ремонт, – говорит И. Куликов, – идет во многих учреждениях социальной защиты края. Денег немного, но то, что дает нам правительство Ставрополья, стараемся расходовать эффективно и рачительно.

Итоги

И все же вернемся к ремонту. Специалисты министерства констатируют: в течение последних восьми лет в Тахтинском психоневрологическом интернате ведется планомерная работа по ремонту имеющихся жилых корпусов, которых, напомню, в учреждении четырнадцать, а год их постройки 1954-й. На сегодняшний день в трех корпусах проведен частичный ремонт, капитально отремонтировано семь.

И вот 25 ноября 28 инвалидов переселились в отремонтированные палаты.

http://www.stapravda.ru/20161130/patsienty_takhtinskogo_psikhonevrologicheskogo_internata_otprazd_98417.html