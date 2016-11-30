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30 ноября 2016 г.

Основы безопасного вождения обсудили в Ставрополе

Основы безопасного вождения обсудили в Ставрополе бойцы ОМОН и сотрудники госавтоинспекции

В Ставрополе личный состав ОМОН встретился с представителями краевой госавтоинспекции, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по краю. Обсуждались вопросы соблюдения транспортной дисциплины. Особое внимание было уделено основам безопасного вождения.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161130/osnovy_bezopasnogo_vozhdeniya_obsudili_v_stavropole_98444.html
Фотография к статье Основы безопасного вождения обсудили в Ставрополе
Основы безопасного вождения обсудили в Ставрополе бойцы ОМОН и сотрудники госавтоинспекции
Основы безопасного вождения обсудили в Ставрополе бойцы ОМОН и сотрудники госавтоинспекции
Фото пресс-службы управления Росгвардии по краю
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