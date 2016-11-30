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30 ноября 2016 г.

Один человек погиб и двое пострадали в лобовом столкновении маршрутки с ВАЗ-2115 на Ставрополье

30 ноября около 12 часов в Красногвардейском районе в результате ДТП два человека пострадали и один погиб, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

По предварительной версии, на 237-м километре автодороги «Ростов-на-Дону – Ставрополь» водитель автомашины «ВАЗ2115» выехал на полосу встречного движения. Там и произошло столкновение с микроавтобусом «Рено». «ВАЗ» получил значительные технические повреждения, водитель, личность которого сейчас устанавливается, от полученных травм скончался на месте ДТП. Микроавтобус при столкновении съехал с трассы и перевернулся. В нем находились водитель и три пассажира. Травмы различной степени тяжести получили два из них.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161130/odin_chelovek_pogib_i_dvoe_postradali_v_lobovom_stolknovenii_mar_98454.html
Фотография к статье Один человек погиб и двое пострадали в лобовом столкновении маршрутки с ВАЗ-2115 на Ставрополье
Один человек погиб и двое пострадали в лобовом столкновении маршрутки с ВАЗ-2115 на Ставрополье
Один человек погиб и двое пострадали в лобовом столкновении маршрутки с ВАЗ-2115 на Ставрополье
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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