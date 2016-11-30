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30 ноября 2016 г.
Благодарность от полицейского главка / «Ставропольская правда» от 30 ноября 2016 г.

Общественный совет при МФД по Ставрополье провел итоговое заседание

В ГУ МВД по краю прошло итоговое заседание общественного совета в режиме видео-конференц-связи. Участниками стали руководство краевой полиции, начальники ряда подразделений и представители институтов гражданского общества. Председатель совета В. Шаповалов отметил, что возглавляемая им общественная организация принимала участие во многих значимых мероприятиях – социологических опросах, различных акциях, встречах, круглых столах, семинарах. Начальник полицейского главка А. Олдак поблагодарил общественников за эту работу, вручил благодарности за весомый вклад в развитие партнерских отношений с органами внутренних дел.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161130/obschestvennyy_sovet_pri_mfd_po_stavropole_provel_itogovoe_zased_98431.html
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