Общественный совет при МФД по Ставрополье провел итоговое заседание
В ГУ МВД по краю прошло итоговое заседание общественного совета в режиме видео-конференц-связи. Участниками стали руководство краевой полиции, начальники ряда подразделений и представители институтов гражданского общества. Председатель совета В. Шаповалов отметил, что возглавляемая им общественная организация принимала участие во многих значимых мероприятиях – социологических опросах, различных акциях, встречах, круглых столах, семинарах. Начальник полицейского главка А. Олдак поблагодарил общественников за эту работу, вручил благодарности за весомый вклад в развитие партнерских отношений с органами внутренних дел.