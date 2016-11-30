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30 ноября 2016 г.

Не весь жилищный фонд на Ставрополье вовремя получил паспорта готовности к холодам

Коммунальная инфраструктура на Ставрополье своевременно подготовлена к холодам, а вот по готовности жилищного фонда есть вопросы. Они прозвучали в ходе заседания коллегии министерства ЖКХ края.  

Как прозвучало, в рамках подготовки отрасли к прохождению нынешнего осенне-зимнего периода все запланированные работы на объектах тепло-, водо- и электроснабжения выполнены в полном объеме. Отопительный сезон проходит стабильно, котельные в населенных пунктах края работают в штатном режиме. Для подстраховки в случае чрезвычайной ситуации подготовлены три передвижные котельные и 82 передвижные электростанции.

Что касается многоквартирного жилфонда, то к установленной законом дате – 15 сентября – паспорта готовности получили только 93 процента многоквартирных домов. По остальным были выявлены недочеты. Больше всего, по данным министерства, таковых обнаружено в Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Советском, Буденновском, Шпаковском и Кочубеевском районах. Во всех случаях дома допускались к отопительному сезону только после устранения выявленных нарушений.

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20161130/ne_ves_zhilischnyy_fond_na_stavropole_vovremya_poluchil_pasporta_98440.html
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