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30 ноября 2016 г.

На юге России обострилась ситуация по африканской чуме свиней

Африканская чума свиней

В министерстве сельского хозяйства Ставрополья прошло заседание специальной комиссии по борьбе с африканской чумой свиней и рабочей группы по координации деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и организаций по предупреждению заноса, распространения и ликвидации особо опасных заболеваний животных и птицы на территории Ставропольского края. Провел его начальник управления ветеринарии Ставропольского края – заместитель  председателя специальной комиссии и рабочей группы Александр Трегубов. В последнее время, отмечалось на встрече, ситуация по АЧС в целом по стране, в том числе по Югу России обострилась. На заседании обсуждены вопросы об обеспечении эпизоотического благополучия и эффективности реализации мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней, организация межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти в этом направлении, а также выработки мер по предупреждению заноса, распространения и ликвидации особо опасных заболеваний животных и птиц на территории Ставрополья.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161130/na_yuge_rossii_obostrilas_situatsiya_po_afrikanskoy_chume_sviney_98449.html
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