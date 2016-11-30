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30 ноября 2016 г.

На Ставрополье стартовал фотопроект «Известные люди за безопасность дорожного движения»

На Ставрополье стартовал фотопроект «Известные люди за безопасность дорожного движения»

Ставропольский край перенимает эстафету Госавтоинспекции Москвы: дан старт фотопроекту «Известные люди за безопасность дорожного движения», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Одним из первых в проекте принял участие чемпион мира по боксу Давид Аванесян. Известный спортсмен не только сфотографировался, но и опубликовал свое фото в социальных сетях. чтобы его фанаты и поклонники следовали его примеру.

«Я думаю, что пристегнуть ремень в автомобиле – это также важно, как и защитная экипировка на ринге», считает чемпион.

Фотопроект «За безопасность дорожного движения» на территории Ставропольского края будет продолжен. В нем примут участие деятели искусства, спорта, известные и почетные жители региона.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161130/na_stavropole_startoval_fotoproekt_izvestnye_lyudi_za_bezopasnos_98456.html
Фотография к статье На Ставрополье стартовал фотопроект «Известные люди за безопасность дорожного движения»
На Ставрополье стартовал фотопроект «Известные люди за безопасность дорожного движения»
На Ставрополье стартовал фотопроект «Известные люди за безопасность дорожного движения»
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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На Ставрополье стартовал фотопроект «Известные люди за безопасность дорожного движения»
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