На Ставрополье стартовал фотопроект «Известные люди за безопасность дорожного движения»
Ставропольский край перенимает эстафету Госавтоинспекции Москвы: дан старт фотопроекту «Известные люди за безопасность дорожного движения», рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. Одним из первых в проекте принял участие чемпион мира по боксу Давид Аванесян. Известный спортсмен не только сфотографировался, но и опубликовал свое фото в социальных сетях. чтобы его фанаты и поклонники следовали его примеру.
«Я думаю, что пристегнуть ремень в автомобиле – это также важно, как и защитная экипировка на ринге», считает чемпион.
Фотопроект «За безопасность дорожного движения» на территории Ставропольского края будет продолжен. В нем примут участие деятели искусства, спорта, известные и почетные жители региона.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю